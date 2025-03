Isaechia.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli svela un retroscena dopo la rottura con Daniele Paudice: “Io ero innamoratissima ma…”

Di recente l’ex corteggiatrice diè tornata a parlare dellacon, l’ex tronista che l’aveva sceltaun lungo percorso nel dating show di Maria De Filippi, preferendola a Marika Abbonato.I due, che sembravano più innamorati che mai durante la loro esperienza nel parterre del Trono classico del programma più ambito di Canale 5, si sono lasciatipochi mesi, non senza qualche recriminazione reciproca.Nel rispondere ad alcune domande dei suoi follower,hato unla fine della relazione con.A un utente laha ammesso di aver fatto di tutto per salvare la storia con l’ex tronista:Se inizio qualcosa è perché ci credo. Poi che ci ho creduto da sola è un altro discorso. Ho fatto di tutto per salvare questa storia, ma quando le cose non vanno bisogna essere capaci di lasciare andare! Chi mi è stato accanto lo sa! Però meglio subito che, no?L’ex corteggiatrice ha parlato anche del suo sogno più grande:Trovare l’uomo giusto prima cosa! Avere altri due bambini (di cui una femminuccia) e avere finalmente una famiglia tutta mia.