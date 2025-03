Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Tina porta una grave segnalazione: cavaliere mandato a casa

La nuova registrazione didell’11 Marzo 2025 ha regalato momenti di forte tensione. UnadiCipollari ha svelato che undel trono over sarebbe fidanzato da vent’anni. In studio è scoppiato il caos! Anche Sabrina Zago è stata al centro di polemiche per la sua frequentazione con Sebastiano. Inoltre, Giuseppe ha sfidato Gianni Sperti in una gara di ballo, creando nuove tensioni. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.della registrazione del’11 Marzo 2025: Gemma Galgani furiosaGemma Galgani ha perso la pazienza con Orlando. Dopo un’accesa discussione, la dama lo haa quel paese e lo ha eliminato. Ilsembrava poco interessato a lei, eCipollari hato unache lo vedrebbe impegnato con una donna da vent’anni.