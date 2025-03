Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni: Tina “fidanzata in casa”,, baci e colpi di testa

Ieri, lunedì 10 marzo, è stata effettuata una nuova registrazione di. In tale occasione si è parlato principalmente del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono state le dame e i cavalieri e non sono mancati momenti molto concitati. Per quanto riguarda Gianmarco Steri, invece, il tronista ha comunicato delle decisioni alle sue corteggiatrici e non solo. Grandi novità perCipollari, Orlando sta illudendo Gemma Galgani?Ledirelative alla registrazione effettuata ieri, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano cheCipollari ha portato nuovamente in esterna Cosimo. L’uomo ha deciso di portare la dama in Puglia a conoscere la sua famiglia. Cosimo è stato estremamente felice della cosa ed ha dichiarato che presto lui epartiranno per Madrid e lui la porterà in una nota gioielleria a comprare un orologio molto costoso.