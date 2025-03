Tg24.sky.it - Università, la Camera approva la riforma per l'accesso a Medicina: è legge. Cosa cambia

Oggi, martedì 12 marzo, allac'è stato il voto finale sullaper l'alla facoltà di: Montecitorio hato lacon 149 voti a favore e 63 contrari. Il testo era già stato varato al Senato, quindi l’Aula dellaha dato il via libera definitivo.Lacancella i test che precedono l'iscrizione a, Odontoiatria e Veterinaria: l'immatricolazione al primo anno è libera, senza test di ammissione. Il momento della selezione si sposta alla fine del primo semestre di studi, dopo una serie di esami. Resta il numero programmato. Il testo prevede la delega al governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di. La ministra dell'Anna Maria Bernini ha assicurato che i tempi dei decreti attuativi saranno molto rapidi.