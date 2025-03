Bergamonews.it - “Univercity”, UniBg in dialogo con la città nella Giornata delle Università

Lacome luogo privilegiato dell’interazione sinergica trae territori, ecosistemi dove il sapere accademico e le esigenze della comunità si incontrano per generare valore condiviso.L’di Bergamo presenta “per lae oltre la”, il suo personale programma all’interno di “Svelate”, l’iniziativa nazionale in occasione dellache ricorre il 20 marzo.Un fitto programma di eventi che nasce dall’impegno dinei confrontidinamiche di sviluppo locale. L’obiettivo dellaè di condividere il ruolo propulsivo che gli atenei rivestono nello sviluppo dellapromozione della coesione sociale.“è un motore di innovazione e sviluppo per il territorio, un ateneo che guarda al futuro con responsabilità, consapevole del proprio ruolo nel creare connessioni virtuose tra sapere accademico e comunità locale – spiega Sergio Cavalieri, rettore dell’di Bergamo -.