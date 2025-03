Lanazione.it - Uniti contro il cyberbullismo: "Connessi ma in sicurezza"

PISTOIAUna visita che dovrà portare ad un grande insegnamento, per vedere da vicino le tecniche e le metodologie utilizzate dagli inquirenti per la lotta al bullismo, aled a tutte le forme di estremismo violento che si diffonde fra i più giovani, in special modo sulla rete. Questa esperienza è toccata ai terzi classificati del concorso di idee "La forza della solidarietà: un progetto per combattere il bullismo" che, nelle scorse settimane, ha coinvolto sei istituti scolastici della provincia, tre scuole secondarie di primo grado e tre di secondo grado: per tutti la visita si è svolta a Firenze, presso la sede del centro operativo per lacibernetica della Toscana. Ad accogliere gli studenti e i docenti delle classi 2^B dell’I.c.s. "A. Frank – Carradori" e della 2^D dell’I.