Unisin, attivo lo sportello d'ascolto per i problemi legati al lavoro, alla famiglia e alla violenza di genere

Anche per il 2025 saràlopsicologico onlineQUIperTE promosso nell’agosto del 2020 dal Comitato Regionaledella Campania. Lo comunica una nota diCampania. “La segreteria regionale – continaa la nota -, di concerto con la presidenza regionale, ha ritenuto utile continuare ed ampliare l’esperienza nata in piena pandemia da Covid-19 con la realizzazione di un canale di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia online secondo le linee guida del Cnop (Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi) per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza. Il servizio fornisce aiuto nell’ambito delle problematiche lavorative, mobbing, stress dacorrelato, burnout, ecc.,die sui minori. Le colleghe e i colleghi iscritti a/Confdal che ne avessero l’esigenza potranno contattare Assunta Landri psicologa-psicoterapeuta, esperta in psicoterapia della, individuale e dell’età evolutiva.