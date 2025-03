Ilcampoonline.it - Unione Terre d’Argine: al via i corsi per caregiver familiari

L’, che comprende i Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, organizza un ciclo di incontri formativi dedicati ai, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare il ruolo di assistenza in modo più consapevole ed efficace.“Meno soli e più forti con la formazione” è il titolo del percorso che si terrà presso la Casa del Volontariato di Carpi, in via B. Peruzzi 22, con appuntamenti a cadenza settimanale, dalle 20:30 alle 22:30. Durante il corso verranno approfonditi temi fondamentali per chi assiste un familiare, tra cui il ruolo del, i servizi territoriali, le principali patologie degli anziani, le modalità assistenziali, la gestione dello stress e la tutela dei diritti.Calendario degli incontriGiovedì 13 marzoSaluto di apertura e introduzione al ruolo del, misure previdenziali e fiscali di sostegnoTamara Calzolari – Assessore al Welfare Comune di CarpiLoredana Ligabue – Esperta CaregivingStefania Ferretti – Referente di PatronatoMartedì 19 marzoI servizi territoriali per persone anziane e disabiliSabrina Tellini – Responsabile Area Anziani e Disabili(coordinatrice)Barbara Cucchi – Assistente sociale Area anzianiElisa Boscaini – Assistente sociale Area persone disabiliBrunella Bianchini – Responsabile integrazione socio-sanitaria Area fragili, Distretto di CarpiAnna Masucci – Assistente sociale SportelloGiovedì 27 marzoLe patologie delle persone anzianeAnnalisa Vignoli – Medico di Medicina GeneraleGiovedì 3 aprileIl supporto assistenziale alle funzioni di vita quotidianaGiusta Greco – Coordinatrice infermieristica Ospedale di Comunità Novi di Modena, Distretto di CarpiGiovedì 10 aprileMobilizzazione e trasferimenti della persona assistitaChiara Bottazzi – Fisioterapista e referente attività riabilitative territoriali AUSL di ModenaFisioterapisti AUSL di ModenaMercoledì 16 aprileLa relazione con la persona assistita e la gestione dello stress del lavoro di curaVeronica Cattini – PsicologaMercoledì 30 aprileSoluzioni digitali per l’accesso e la gestione dei servizi sociali e sanitariRita Seneca – Esperta di tecnologie digitaliGiovedì 8 maggioDiritti e tutele: amministratore di sostegno, consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamentoSalvatore Milianta – AvvocatoIscrizioni e contattiÈ possibile iscriversi telefonando alla segreteria organizzativa al numero 059 645421.