Quifinanza.it - Unione dei capitali, le 5 proposte della BCE per il mercato unico

Lo sviluppo e l’integrazione dei mercati deidell’europea rimangono fondamentali per affrontare le sfide e le opportunità economiche che l’UE si trova ad affrontare. Nonostante gli sforzi passati, i progressi sono stati però ostacolati da priorità nazionali divergenti, interessi acquisiti, complessi scenari normativi e dal tempo necessario affinché l’azione politica si traduca in cambiamenti nel funzionamento dei mercati. Lo afferma uno studioBanca centrale europea (BCE), che delinea cinque priorità politiche per superare queste barriere e realizzare meglio il potenzialecapital markets union (CMU).Accesso ai mercatiLa prima priorità è quella di facilitare l’accesso ai mercati dei, in particolare attraverso l’introduzione di un nuovo prodotto europeo di risparmio e investimento.