Un’introspettiva su De André

Un libro su Fabrizio De: è questo ciò che abbiamo messo in cantiere, innamorandocene immediatamente. Noi siamo gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Castellarano e abbiamo deciso di prendere in mano i testi delle canzoni di Faber, per approfondire le sue storie e i personaggi. Sono restati, però, dubbi e curiosità che avremmo voluto chiarire direttamente con lui. Ecco, allora, che per comprendere alcuni aspetti della sua vita, oltre che per approfondire le tematiche dei suoi testi, abbiamo scelto una formula inedita: scrivere direttamente al compositore genovese che, come se fosse ancora in vita, ha risposto alle nostre lettere. Ne è venuto fuori un lavoro di grande introspezione. Classe III A