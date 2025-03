Romadailynews.it - Ungheria: apre base di cavi ottici ZettaNet a investimento cinese

Un nuovo traguardo nella cooperazione economica sino-ungherese e’ stato celebrato ieri con la grande inaugurazione di, un’azienda di produzione didi recente apertura a Kisber, in. L’, sostenuto dal colossodelle telecomunicazioni FiberHome, dovrebbe migliorare le capacita’ industriali dell’e rafforzare le relazioni economiche bilaterali. “Questa nuovadi produzione die’ la prima entita’ industriale in cui abbiamo investito e che abbiamo costruito in Europa”, ha dichiarato Zeng Jun, presidente del consiglio di amministrazione di FiberHome. La struttura ungherese mira a sfruttare l’esperienza di FiberHome nel settore deiin fibra ottica per creare un polo produttivo di comunicazione ottica di fascia alta in Europa.