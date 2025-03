Lanazione.it - Under 17: Pisa – Acf Arezzo 1-7

, 11 marzo 2025 –17:-Acf1-7 Le cittine di Michele Spataro hanno dominato ilnella quarta giornata della Fase Nazionale del campionato di categoria, imponendosi con un netto 7-1. Protagonista assoluta della partita è stata Marra, autrice di ben cinque gol, mentre Hervieux e Rosso hanno completato il tabellino delle marcatrici. Con questa vittoria, l’17 amaranto sale al terzo posto in classifica con 8 punti, a due lunghezze dal Bologna (secondo) e a quattro dalla capolista Fiorentina. Al momento, la squadra rientra tra le formazioni qualificate per le Finali Scudetto.15: ACF– BOLOGNA 1-2 Battuta d’arresto per le cittine di Fabio Butteri, sconfitte di misura dal Bologna. Nel primo tempo, le amaranto partono con determinazione, rendendosi subito pericolose nell’area di Forni con le conclusioni di Forgione, Pacini e Spataro.