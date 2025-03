Ilgiorno.it - Una ventata di gioventù in Rsa. Spettacolo alla Sant’Andrea

Un’esperienza di alternanza scuola/lavoro ricca di colori per 12 studentiResidenza per anziani. La Rsa del gruppo Korian, da diversi anni, apre le sue porte agli studenti delle scuole superiori di Monza e Brianza a indirizzo sociale, dando modo a questi ragazzi di conoscere la sua realtà e le numerose attività organizzate. A vivere questa esperienza unica, questa volta è toccato agli studenti provenienti dall’istituto Falk di Cologno Monzese, dal Dante Alighieri di Monza, dal Floriani di Vimercate e dal Don Milani di Meda. I ragazzi prima di questa esperienza non si conoscevano, ma hanno dato vita a un vivace gruppo che in questo percorso ha regalato ai nonni della Residenzaunomolto coinvolgente. “Da noi a Voi, attraverso le note della musica“ è stato un entusiasmante viaggio partito dstazione dei ricordi, con una carrellata di canzoni dagli anni 60’ sino ai giorni nostri.