Una val di Rabbinon solo in Romagna

Forlitoday.it - Una val di Rabbi...non solo in Romagna

Leggi su Forlitoday.it

Per noi escursionisti romagnoli, la Valle del Rabbi è sinonimo di Premilcuore, Fiumicello, valico dei Tre Faggi e tanti altri luoghi che abbiamo esplorato, zaino in spalla e scarponi ai piedi. Ma non siamo gli unici in Italia ad avere una località che si chiama così: sì, perché in Trentino, poco.