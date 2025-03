Lanazione.it - Una squadra in salute per il rush finale

Leggi su Lanazione.it

Amaro in bocca per la Zenith Prato, ma non ci sono stati grandi scossoni in fondo alla classifica del girone D di serie D. Certo, portar via qualche punto più che meritato dal campo della corazzata Ravenna sarebbe stato un gran bel viatico per ildi stagione. Invece, dopo la beffa incassata nell’ultimo minuto di recupero, i pratesi sono rimasti inchiodati a quota 29 punti, al quintultimo posto e in piena zona play out. Ad avvantaggiarsi sicuramente è stato il Progresso, che con un rotondo 4-0 si è aggiudicato lo scontro diretto con il Corticella ed è salito a 33 punti, lasciando gli avversari di giornata al pari della Zenith Prato, a quota 29. Passo in avanti importante anche per il Sasso Marconi, che nell’altro scontro diretto si è imposto per 3-2 contro il San Marino, salendo a 31 punti e lasciando i Titani dietro laallenata da Simone Settesoldi, a quota 26.