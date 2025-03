Linkiesta.it - Una sala del Parlamento Ue per Victoria Amelina, e la resistenza contro i crimini russi

Buonasera a tutti,credo che l’animo di tutti noi sia abitato da due sentimenti contrastanti: dolore e gratitudine. Siamo addolorati perché non avremmo mai voluto dover intitolare una, perché la sua vita meritava di continuare, meritava di poter continuare a raccontare il mondo e l’Ucraina, meritavadi poter continuare a crescere suo figlio e amare suo marito. Ma spesso tra la giustizia e la vita si mette in mezzo la tirannia e oggi ricordiamoperché un missile russo ha stroncato la sua vita.«Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità», diceva Albus Silente in Harry Potter, un libro checitava spesso e se siamo qui oggi è perché le scelte di, il suo giornalismo, il suo racconto deidi guerra, la sua letteratura, la sua scelta di combattere per la libertà sono l’esempio che renderà per sempre viva la sua memoria in questoche è la casa dei cittadini europei.