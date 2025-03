Lettera43.it - Una poltrona per ammansire Vannacci, Panetta alla Luiss e altre pillole

Basterà unada vicesegretario peril pugnace ex generale Roberto? L’idea, secondo quanto riportato da Lo Spiffero, starebbe frullando nella testa di Matteo Salvini che si prepara a celebrare il primo congresso della “sua” Lega, il 5 e il 6 aprileFortezza Da Basso di Firenze. La candidatura unica del leader, che probabilmente sarà confermatoguida del Carroccio per acclamazione, non ha placato i malumori nel partito. A partire proprio da quelli alimentati dall’ex generalissimo. L’autore de Il mondo al contrario non solo non avrebbe legato, per usare un eufemismo, con le euro-colleghe Susanna Ceccardi e Silvia Sardone, ma ha minacciato di correre in solitaria alle Regionali toscane perché contrariocandidatura leghista di Elena Meini. E così, per quietare gli appetiti dell’ex comandante del Col Moschin, Salvini potrebbe offrirgli la carica di vice da dividere con Andrea Crippa, Alberto Stefani e Claudio Durigon.