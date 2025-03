Lanazione.it - Una partita su due tavoli. Spiezia verso Eurojust. Domani l’ok del Csm

Leggi su Lanazione.it

di Stefano BrogioniFIRENZESono giorni decisivi per il futuro della procura di Firenze. Perché trae mercoledì prossimo, il Csm ha in programma di definire la pratica, in cui l’attuale capo dell’ottavo piano, Filippo, è stato nominato all’unanimità, dalla terza sezione, come membro effettivo per l’Italia. Dopo la definizione di questa posizione, a scanso di colpi di scena, si riaprirà il discorso per la successione di, visto che la sua nomina del luglio 2023 è stata annullata da una sentenza del Consiglio di Stato. Decisione che peròha impugnato con un ricorso “per revocazione“, un appello straordinario alla Cassazione. Dunque laFirenze si gioca su più. Ma sefarà la valigia per l’Europa, scatterà una corsa a due tra i vincitori al Consiglio di Stato: Rosa Volpe e Alberto Liguori.