Una notizia che devo dare Grande Fratello la bomba choc dopo la crisi tra Helena e Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da quando è iniziato il, l’account su X ha catturato l’attenzione dei fan del reality show per le sue incredibili e veritiere anticipazioni. Il profilo Agent Beast, che sin dall’inizio ha iniziato a lanciare previsioni sugli sviluppi del gioco, ha dimostrato un’affidabilità sorprendente, riuscendo a predire eventi e dinamiche che, pochi giorni, si sono puntualmente verificati.Tra le sue previsioni ci sono quelle che hanno coinvolto i concorrenti più discussi, in particolaree Zeudi. L’account, infatti, aveva anticipato conprecisione l’interesse di Zeudi nei confronti di, ha anche predetto l’inizio dellatrae Zeudi, che sarebbe arrivata a segnare un punto di rottura tra le due concorrenti.Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”.