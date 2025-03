Movieplayer.it - Una mamma per amica, Lauren Graham non direbbe mai di no ad un nuovo revival: "Sarebbe un film di Natale"

Leggi su Movieplayer.it

La star della famosa serie creata da Amy Sherman-Palladino non esclude a priori un altro ritorno nei panni di Lorelai Gilmore.ha partecipato da ospite all'ultima puntata del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert, e la chiacchierata si è spostata prevedibilmente sulla serie Unaper. All'attrice è stato chiesto un parere sull'eventuale possibilità di tornare ad interpretare Lorelai Gilmore nello show in cui ha recitato dal 2000 al 2007, e successivamente nel primodel 2016. Ritorno a Stars Hollow in clima natalizio "Considerando le vite e gli impegni di tutti,undi" ha risposto"Non è un modo per evitare la domanda, è letteralmente quello che riesco ad immaginare. Penso che gli .