Una legge indegna ma contro il Salva-Milano la battaglia non è finita | parla il deputato M5S Santillo

Agostino, oggie tesoriere del gruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera, siede nella commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, è al suo secondo mandato dopo il primo da senatore. Di professione ingegnere civile ha dedicato un libro a una misura ancora oggi protagonista del dibattito pubblico: il Superbonus 110%. Tra i politici in prima linea nellailche ha visto in queste ore il sindaco Sala fare un passo indietro.Onorevole, alla luce delle novità nelle indagini sull’urbanistica milanese e di un testo discritto sotto dettatura da indagati, ilfinisce in soffitta. La procura utilizza il termine “sistema” per definire il mondo che ruotava attorno a Oggioni e alla commissione Paesaggio. Tra i reati contestati, per la prima volta, compare anche la corruzione.