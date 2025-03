Ilrestodelcarlino.it - Una bella aula studio per gli universitari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un nuovo spazio per studiare, ripassare e socializzare per gli studenti dell’ateneo urbinate: è l’Piero della Francesca, inaugurata ieri a pochi passi dallo studentato omonimo in via Commandino, accanto anche alla mensa già attiva da mesi. L’iniziativa, ideata da Erdis già nel mandato della ex presidente Maura Magrini, è stata portata a compimento in virtù di un accordo coi gestori della mensa, la ditta urbaniese Cimas. "Questo nuovo ambiente – ha spiegato Agnese Sacchi, presidente Erdis – che contiene sessanta posti a sedere con tavolini ed anche un angolo con microonde per riscaldare qualche vivanda, si deve all’impegno di tutti gli uffici Erdis che va sempre nella direzione di aggiungere ulteriori spazi che l’Ateneo mette già a disposizione dei propri studenti e studentesse.