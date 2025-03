Lanazione.it - "Un fondo per Irene e i suoi gemelli" da Toscana Aeroporti

Uneconomico a sostegno deidiFuriesi.ha deciso di crearlo per la donna di 37 anni morta in un frontale nella gallerie del bypass del Galluzzo. Furiesi stava andando al lavoro, all’aeroporto Vespucci di Firenze: lavorava ormai da molti anni come duty officer allaHandling, la società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in. Adessova nella direzione dell’aiuto verso il marito e i figli di soli quattro anni. "Confermo – ha dichiarato Marco Carrai, presidente di– che prossimamente, su proposta dell’amministratore delegato Roberto Naldi e del sottoscritto, creerà unper i bambini cheha prematuramente lasciato. Un gesto che riteniamo doveroso". A svelare gli obiettivi diè stato per primo il vicepresidente vicario del Consiglio comunale che, nella seduta di ieri, ha voluto dedicare una comunicazione a Furiesi annunciando che "creerà unper i".