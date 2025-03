Agi.it - Un Flixbus è rimasto incastrato nel Comasco. Ed è difficilissimo liberarlo

AGI - Un'impegnativa manovra per disincastrare un, senza passeggeri a bordo, è in corso da stanotte alla 4 in Val Fresca, nel. I vigili del Fuoco stanno cercando in tutti i modi di '' lavorando, riferiscono, "in condizioni complesse e rischiose per il possibile cedimento della strada durante le operazioni di recupero". L'autista, che poi è sceso senza riportare danni, avrebbe sbagliato strada. Per facilitare le operazioni di disincastro, e' stato necessario rimuovere alcune piante lungo la strada e far disattivare i cavi elettrici da parte del personale dell'Enel. Si prevede che le manovre possano proseguire per diverse ore. A causa dell'incidente, la strada è attualmente chiusa al traffico. I vigili segnalano anche la presenza di danni a muri di contenimento e recinzioni nelle vicinanze del luogo dell'incidente.