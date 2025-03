Lanazione.it - Un fiore per dire basta! . La guerra vista con i nostri occhi

Come convincere a dare valore alla vita altrui? Il 23 dicembre 2024, a pochi giorni dal Natale, in classe insieme alla maestra, abbiamo riflettuto, su un tema molto importante, lanel mondo, grazie all’ascolto e al video relativo alla canzone di Michael Jackson "We Are the World". Questo brano ci ha fatto riflettere sul numero di persone che sono morte a causa del conflitto. Nel video si vedono tanti bimbi armati ma soprattutto gruppi di soldati morti. Quello che ci ha colpiti di più è stata l’immagine di una bambina che porta una margherita ad un soldato armato. La margherita simboleggia la vita da difendere di fronte alla violenza e alla morte. Dopo aver fatto le nostre osservazioni, abbiamo condiviso questo nostro pensiero: lasignifica perdita, non certo potere: perdita di vite, distruzione di ciò che era ed è stato costruito nel tempo.