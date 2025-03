Thesocialpost.it - Un cessate il fuoco parziale per convincere gli Stati Uniti: il piano di Zelensky per la guerra

Aumentano le aspettative per i colloqui in Arabia Saudita tra le delegazioni die Ucraina, previsti per oggi, finalizzati a trovare una soluzione allatra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato ieri a Gedda, dove ha incontrato il principe saudita Mohammed bin Salman, coinvolto nei tentativi di mediare la crisi tra Kiev e Washington, in seguito alla tensione causata dallo scontro avvenuto il 28 febbraio nello Studio Ovale.Leggi anche: Scosse di terremoto nella notte in Italia: tanta paura all’improvvisoSecondo quanto riportato dal Financial Times, Kiev sarebbe pronta a proporre un “il” che riguarderebbe in particolare gli “attacchi a lungo raggio con droni e missili” e le “operazioni militari nel Mar Nero”. Un funzionario ucraino ha spiegato all’Afp: “Abbiamo una proposta per unilnei cieli e in mare, poiché sono aree più facili da monitorare e verificare.