Un centrocampista del Milan all’Inter annuncio improvviso

Tra poche ore l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Feyenoord in un delicato match per l’accesso ai Quarti di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Feyenoord questa sera a San Diro, il match valido per gli Ottavi di finale di Champions League. Il calendario dei nerazzurri è fittissimo, c’è la Champions, domenica ci sarà il big match di campionato contro l’Atalanta dove ci si gioca una fetta di campionato e poi c’è attesa per il doppio confronto di Coppa Italia contro il, con i rossoneri che quest’anno non hanno mai perso contro Inzaghi.Undel(Lapresse) TvPlayDue sconfitte e un pari per i nerazzurri, tra i quali l’amara finale di supercoppa italiana, persa con una rimonta rossonera da 0-2 a 3-2 che è rimasta per settimane nella testa del club nerazzurro.