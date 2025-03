Ilgiorno.it - Umberto Tozzi, adesso o mai più: “L’ultima notte rosa, the final tour” in Lombardia, date e città dei concerti

Leggi su Ilgiorno.it

, the”: i lettori sono avvisati. Quello di, icona della musica italiana con oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 2000all’attivo, è l’ultimo concerto,opportunità di sentirlo cantare dal vivo nel mega show che ha debuttato a Roma nel giugno 2024 ed è andato avanti, acclamatissimo, di data in data, in alcune delle location più suggestive d’Italia. Questa lunghissimafatta dei grandi successi di, dall’indimenticabile ‘Ti amo’ a ‘Gloria’, da ‘Tu’ a ‘Si può dare di più’, è ripartita il 10 marzo a Genova, approderà il 14 marzo a Parma, quindi l’1 e 2 aprile a Torino, per poi girare lacon 6imperdibili, dal 4 al 14 aprile 2025., the: leinLanée, omaggio alla sua carriera straordinaria costellata di successi, continuerà con sei tappe in: il 4 aprile al Teatro Sociale di Como, il 5 aprile al Teatro DisPlay di Brescia, il 7 aprile al Teatro Galleria di Legnano, il 9 aprile al Teatro Ponchielli di Cremona, il 12 aprile al PalaFacchetti di Treviglio e il 14 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano.