Rompipallone.it - Ultim’ora Milan, cambia tutto per Conceicao: il big recupera, ci sarà anche contro l’Inter

: le ultime news, il big torna finalmente a disposizione di Sergio, che potrà contare sul suo ritorno in campoIlsta attraversando un periodo particolare e gli infortuni non aiutano. Adesso ciò che conta è tornare a raggiungere dei buoni risultati, data la situazione. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, infatti, la squadra rossonera ha subìto diverse importanti sconfitte consecutive, come quelleil Torino, il Bologna e la Lazio, fino alla vittoria tanto sperata di sabato 8 marzo, ottenutail Lecce.Tuttavia, ci sono tante incertezze e diverse cose da migliorare. Destino incerto èquello di Sergio, il quale dovrà dimostrare di saper gestire la panchina, consideratoil ritorno di qualche infortunato. Dopo l’ultima vittoria,può guardare con speranza alla prossima partita, che si disputerà sabato alle ore 18.