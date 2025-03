Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: futuro in bilico per Thiago Motta, tre ex bianconeri in corsa per sostituirlo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 11 marzo 2025– 10 marzo 2025– 9 marzo 2025– 8 marzo 2025– 7 marzo 2025– 6 marzo 2025– 11 marzo 2025Nuovo allenatore(Gazzetta), tre exse salta: spunta anche Pioli! La lista aggiornataOre 08.30 – Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore che potrebbe prendere il posto dia partire dall’estate nel caso in cui ioptassero per un nuovo cambio in panchina.