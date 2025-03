Sportnews.eu - Ultima ora Marquez, annuncio improvviso: scossone nel paddock

Leggi su Sportnews.eu

Dopo l’esordio in Thailandia la Moto Gp è pronta a ripartire dall’Argentina: fin dalle primissime gare, però, sembra essersi instaurato un duello focosoMarcfesteggia con il team la vittoria in Thailandia (Instagram)Il Mondiale di Moto Gp è iniziato più frizzante che mai. Dopo la gara d’esordio di due settimane fa in Thailandia con la vittoria di Marcche ha praticamente dominato tutto il weekend in pista, la classe regina delle due ruote è pronta a ripartire dall’Argentina. E come nel sud-est asiatico anche in Sudamerica tutti gli occhi saranno puntati sul duello tra lo spagnolo e Pecco Bagnaia. Il due volte campione del mondo è apparso molto distante dal rivale nella prima uscita e dovrà cercare di ridurre il gap fin da subito.La rinascita die il pensiero di MelandriMarco Melandri (Instagram)Quello che è appena iniziato dovrà essere il Mondiale della rinascita per lo spagnolo.