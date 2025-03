Inter-news.it - UFFICIALE – San Siro, proposta di acquisto: il comunicato dell’Inter!

Leggi su Inter-news.it

rilevantissimo sull’acquisizione dello stadio Sandi Milano. Ecco tutti i dettagli emersi dalla nota dei nerazzurri.– La nota del club importantissima: FC Internazionale Milano e AC Milan hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente laper l’acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all’ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.IlInter precisa altri dettagli su San: con il Milan presto confronto col Comune di Milano– Unaelaborata dai migliori professionisti e esperti del settore. Frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi.