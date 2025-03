Liberoquotidiano.it - Ufficiale, Georgescu fatto fuori: la sentenza è unanime. Ira del Cremlino, la Romania può esplodere

Tutto come previsto. Ma questo non rende il caso meno inquietante. La Corte costituzionale dellaha infatti respinto il ricorso presentato da Calincontro il divieto della sua candidatura alle elezioni presidenziali.aveva vinto il primo turno delle elezioni dello scorso anno, prima che la corte annullasse il voto per presunte influenze filo-russe. La, emessa all'unanimità, è arrivata due giorni dopo la decisione dell'Ufficio centrale di respingere la candidatura diper le elezioni di maggio. I sostenitori dell'opposizione rumena si erano radunati di fronte all'edificio della Corte costituzionale nel centro di Bucarest, dove si svolgeva l'udienza in merito all'appello di. Il candidato non potrà dunque competere per la presidenza alle elezioni del prossimo maggio.