Uefa vara "Off Mute", campagna per amplificare voce donne nel calcio

Roma, 11 mar. (askanews) – Le calciatrici di tutte le età e tutti i livelli avranno l’opportunità di condividere le loro esperienze – in modo autentico, con le loro parole e nella loro lingua – attraverso laOfflanciata della. Le giocatrici – spiega l’organismo che gestisce ileuropeo sul suo sito ufficiale – saranno invitate a rispondere a cinque domande aperte online, riflettendo sul loro percorso personale nello sport. Le loro risposte chiariranno le barriere che devono affrontare, ciò che le ispira e come il gioco può diventare più inclusivo e accessibile per tutti. “Laè impegnata ad aumentare la partecipazione dellee delle ragazze nel, come stabilito nella nostra strategia Unstoppable”, ha dichiarato Nadine Kessler, direttore generale delfemminile, “Offriguarda l’ascolto – su larga scala, attraverso le culture e in tempo reale – per imparare che cosa conta davvero per lee le ragazze.