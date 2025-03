Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Mentre i friulani hanno praticamente già raggiunto la salvezza, gli scaligeri cercano la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani, con 40 punti in classifica, sono praticamente salvi, distanziandosi di ben 18 lunghezze dalla zona retrocessione. Adesso la squadra di Runjac proverà ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa.Gli scaligeri sono invece in piena lotta salvezza con 26 punti, e un margine di quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Zanetti deve rialzarsi subito dopo due sconfitte consecutive, nonostante l’avversario che si troverà di fronte sia superiore.