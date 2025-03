Calciomercato.it - Udinese, Runjaic: “Nessun rimpianto. E la Lazio non era stanca, anzi così è più facile”

I friulani impattano all’Olimpico contro la squadra di Baroni andando in vantaggio con Thauvin e facendosi rimontare: le parole del tecnicoL’strappa un pareggio anche in casa dellaal termine di una partita a ritmi abbastanza bassi, ma in cui i friulani rischiano e subiscono davvero poco.Kosta(LaPresse) – calciomercato.itLa squadra bianconera sale di un altro punto, pur avendo modo e occasioni per vincere all’Olimpico, ma nel complesso l’allenatore Kostain conferenza stampa si è mostrato soddisfatto:Rispetto alladella seconda giornata che squadra ha trovato? In due partite avete preso 4 punti contro una squadraimportante. Cosa ha detto ai giocatori? “Prima di tutto sono contento della prestazione, abbiamo giocato con tanta intensità, coraggio con la palla.