Udine incidente fra tre auto | feriti nonni e nipote vigili del fuoco controllano il torrente

Un violentostradale si è verificato nella serata di martedì 11 marzo a Moimacco, sul ponte che attraversa ilMalina. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nello schianto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti idel, il personale del Sores, l’elisoccorso e i Carabinieri per prestare assistenza aie verificare che non vi fossero dispersi.La ricostruzioneStando alle prime informazioni, su una delleviaggiavano dueinsieme al loro nipotino, mentre nella seconda vettura si trovavano due fratelli. Un solo conducente era invece presente nel terzo mezzo coinvolto. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei soccorsi, sulla scena erano rimasti solo i due fratelli, mentre gli altrierano già stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.