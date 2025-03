Ucrainagiunta a Gedda delegazione Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.20 All'indomani dell'incontro del presidente Zelensky col principe Bin Salman, è giunta in Arabia Saudita laucraina del bilaterale-Usa. Per gli Stati Uniti il segretario di Stato Rubio e il consigliere alla Sicurezza Waltz. Per l'Ucraina il capo di gabinetto Yermak e i ministri di Esteri e Difesa Sybiha e Umerov. Il team leader ucraino Yermak scrive: "Squadra al suo posto. Stiamo preparando il lavoro. Difesa degli interessi ucraini,visione chiara per fine guerra"