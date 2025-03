Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Ora Usa convincano Mosca ad accettare tregua”

Gli Stati Uniti “devono convincere” ora la Russia adla proposta della. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda, aggiungendo che un “elemento importante” dell’incontro di oggi è stata “la disponibilità degli Usa a riprendere l’assistenza alla difesa all’”.: “Accettiamo proposta Usa, siamo pronti per la pace” “L’accetta” la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo per 30 giorni nel Mar Nero e lungo tutta la linea del fronte, “la consideriamo positiva e siamo pronti a fare un passo del genere”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda. “L’è pronta per la pace.