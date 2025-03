Ucraina Zelensky apre a una tregua di 30 giorni Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev | Ora la palla è nel campo della Russia

Leggi su Open.online

È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti eper i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyrè volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo dierano presenti, oltre a, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministroDifesa Rustem Umerov. L’incontro è iniziato intorno alle 10 ora italiana e si è concluso dopo quasi nove ore.Riprendono gliperUn tempo più lungo di quanto ci si aspettasse ma che sembra aver avuto successo nel ricomporre la frattura diplomatico che si era creata tra Washington edopo la discussione fra Trump ealla Casa Bianca del 28 febbraio scorso.