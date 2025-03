Thesocialpost.it - Ucraina, von der Leyen: “Ue deve riarmarsi, è il momento della pace passando per la forza”

L’Unione europea sembra aver ormai svoltato definitivamente in direzione del riarmo e di un possibile conflitto di lunga durata con la Russia. A certificare la nuova rottapolitica europea è direttamente la presidenteCommissione, Ursula von der. Le sue parole suscitano però un vespaio di polemiche, anche in Italia. A cominciare dal leader del M5S Giuseppe Conte.Leggi anche: Vertice Ue, Von der: “spartiacque, affrontiamo un pericolo. L’Europadifendersi”Il discorsovon dersul riarmo europeo“Lanella nostra Unione non può più essere data per scontata. – dichiara la presidenteCommissione europea, Ursula von der, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo – Siamo di fronte una crisisicurezza europea.