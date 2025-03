Iltempo.it - Ucraina, sì di Kiev a tregua di 30 giorni. Rubio: "La palla passa a Putin"

L'ha accettato la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato di 30e di adottare misure per ripristinare una pace duratura. Secondo una dichiarazione congiunta delle delegazioni degli Stati Uniti e dell'riunite a Gedda,e Washington «hanno adottato misure importanti per ripristinare una pace duratura per l'». Il cessate il fuoco «immediato e provvisorio» può essere esteso di comune accordo tra le parti ed è soggetto all'accettazione e all'attuazione simultanea da parte della Russia. Il segretario di Stato americano Marcoha aggiunto che gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che questa è la condizione chiave per raggiungere la pace. E adesso cheha accettato la proposta didi un mese avanzata dagli Usa, «La nostra speranza è che i russi rispondano di sì il più rapidamente possibile, così potremore alla seconda fase, che è quella dei veri negoziati», ha detto questo pomeriggio il Segretario di Stato americano, Marco, che ha partecipato al summit di Gedda con la controparte