Ucraina pronta alla tregua

Dovrebbero essere incontri per porre le premesse per la pace, ma dalle dichiarazioni sembra che per l’il destino sia segnato. Di certo, oggi in Arabia Saudita la delegazione di Kiev incontrerà quella americana. L’aspettativa di molti, in primis quella del premier britannico, Keir Starmer, che ieri ha sentito anche il presidente Usa, Donald Trump, è che verrà firmato l’accordo sullo sfruttamento dei minerali strategici e che le due parti facciano così pace dopo l’incontro-scontro di due venerdì faCasa Bianca fra il presidente Trump e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Proprio ieri, il numero uno di Kiev, ha incontrato a Gedda il principe ereditario saudita, Mohammad Bin Salman. Per l’non è un momento facile, anche se il peggio sembra essere sul punto di passare. Elon Musk, ci ha ripensato e ha detto che non spegnerà i suoi satelliti sull’