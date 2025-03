Quotidiano.net - Ucraina pronta a colloqui di pace con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra

L'vuole laed è"a fare di tutto" per: lo ha detto il capo dello staff ucraino Andriy Yermak ai giornalisti prima deicon la controparte statunitense a Gedda. "Siamo pronti a fare di tutto per raggiungere la", ha affermato. "E siamo molto aperti, molto aperti. E vogliamo avere una conversazione molto costruttiva, profonda, amichevole, tra partner, con i nostri partner americani", ha aggiunto l'alto funzionario ucraino parlando con i giornalisti nella lobby dell'hotel Ritz-Carlton di Gedda. Lo riporta la Cnn. "Adesso pensiamo che sia necessario discutere la cosa più importante: come avviare questo processo", ha sottolineato, ribadendo che le garanzie di sicurezza deglisono "molto importanti" affinché la Russia non possa attaccare di nuovo dopo che è stato raggiunto un accordo.