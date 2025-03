Lapresse.it - Ucraina, Kallas all’Onu: “Russia unica responsabile della guerra”

Leggi su Lapresse.it

“L’Europa ha imparato dalla propria storia che cedere alle richieste degli aggressori porta a maggiore violenza. Chiariamo, questapuò finire all’istante se la, l’, ritira le sue truppe e smette di bombardare l’“. Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza Onu l’alta rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue Kaja. “Lapuò fermare questain qualsiasi momento, ma ha scelto di non farlo, nonostante tutti gli sforzi fatti finora. Perché non ha raggiunto i suoi obiettivi di. Questo non è cambiato”, ha spiegato. “Gli ucraini non vogliono far parte. Hanno combattuto contro questo per tre anni. Meritano di scegliere il loro futuro. E dovremmo tutti stare al loro fianco”, ha aggiunto