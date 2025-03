Lapresse.it - Ucraina, incontro con delegazione Usa a Gedda: sul tavolo accordo terre rare e fine del conflitto

Leggi su Lapresse.it

UnUsa-ritenuto cruciale per le sorti dell’si svolge oggi a, in Arabia Saudita. Ladegli Stati Uniti è guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e include il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, mentre la squadra dell’include il capo di Gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, nonché il ministro degli Esteri Andriy Sybiha e quello della Difesa Rustem Umerov.I colloqui in Arabia Saudita giungono nell’ambito di una nuova spinta diplomatica dopo la lite senza precedenti fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky scoppiata durante la visita del presidente ucraino alla Casa Bianca del 28 febbraio. Secondo due alti funzionari ucraini, l’dovrebbe proporre un cessate il fuoco che copra il Mar Nero e gli attacchi missilistici a lungo raggio, oltre al rilascio di prigionieri.