Lapresse.it - Ucraina, i negoziati a Gedda. Ok di Kiev a proposta Usa su 30 giorni di tregua

Leggi su Lapresse.it

Dopo i colloqui in Arabia Saudita, l’afferma in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti di essere aperta a un cessate il fuoco di 30nel conflitto con la Russia. “L’ha espresso la disponibilità ad accettare ladegli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa. Gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dopo i colloqui di: “Profonda gratitudine a Trump e Usa per i progressi verso pace” “La delegazioneha ribadito la profonda gratitudine del popolo ucraino al Presidente Trump, al Congresso degli Stati Uniti e al popolo degli Stati Uniti per aver reso possibili progressi significativi verso la pace”.