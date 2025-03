Lapresse.it - Ucraina, colloqui a Gedda: l’arrivo di Zelensky accolto dal principe Bin Salman

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a, in Arabia Saudita, in occasione deitra una delegazionee il massimo diplomatico americano, il segretario di Stato Marco Rubio, in merito al conflitto con la Russia.è stato ricevuto dalereditario saudita Mohammed Binal Palazzo Al-Salam, dove ha assistito alla cerimonia di ricevimento della Guardia Reale. I funzionari ucraini si incontreranno con Rubio per negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia e dovrebbero proporre un cessate il fuoco che copra il Mar Nero e gli attacchi missilistici a lungo raggio, oltre al rilascio dei prigionieri.