Ucraina accordo Usa-Kiev per una tregua immediata di 30 giorni

ROMA (ITALPRESS) – L’ha accolto la proposta di “un cessate il fuoco di 30”. E’ quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i colloqui in Arabia Saudita. “La consideriamo positiva – ha sottolineato – siamo pronti a fare questo passo e gli Stati Uniti devono convincere la Russia a farlo. Questo è quello che accettiamo, e, se i russi accettano, il cessate il fuoco sarà effettivo in qualsiasi momento”.Le parole di Zelensky“Ho ricevuto un rapporto dalla nostra delegazione sul loro incontro con il team americano in Arabia Saudita. La discussione è durata quasi tutto il giorno ed è stata positiva e costruttiva: i nostri team hanno potuto discutere di molti dettagli importanti. La nostra posizione rimane assolutamente chiara: l’ha cercato la pace sin dal primo secondo di questa guerra e vogliamo fare tutto il possibile per ottenerla il prima possibile e in modo affidabile, in modo che la guerra non torni”.