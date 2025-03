Thesocialpost.it - Uccise la figlia di 3 mesi, definitiva la condanna a 29 anni per Giuseppe Difonzo

La Corte di Cassazione ha confermato laa 29di reclusione per, 38enne di Altamura (Bari), responsabile dell’omicidio volontario dellaEmanuela, di appena tre. La bimba fu soffocata la notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016 nell’ospedale pediatrico ‘GiovXXIII’ di Bari.Con questa sentenzasi conclude un lungo iter processuale durato oltre nove. In primo grado,era statoto a 16per omicidio preterintenzionale, mentre in appello la pena era stata elevata all’ergastolo per omicidio volontario premeditato. Tuttavia, quest’ultima sentenza fu annullata dalla Cassazione, che ordinò un nuovo processo. I giudici della Corte d’assise d’appello, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, hanno infine deciso di ridurre la pena a 29, concedendo le attenuanti generiche.